Naomie Harris, harta de que le pregunten cuándo va a tener hijos

Al igual que le sucede a sus compañeras de profesión en la industria del cine que, pasados los 30, aún no han tenido hijos, Naomie Harris debe enfrentarse en casi todas sus entrevistas a la pregunta, aparentemente inevitable, de cuándo se animará a estrenarse en la maternidad.

Afortunadamente, la actriz de 40 años -candidata a un Óscar este domingo por su trabajo en ‘Moonlight’- no permite que esa ‘presión social’ le afecte, gracias en parte al respaldo y respeto que recibe incondicionalmente en el plano personal.

“Mi madre siempre ha dicho: ‘Puedes conseguir cualquier cosa, puedes hacerlo todo’. Me repite constantemente: ‘Ten hijos cuando estés preparada, sólo entonces’, por lo que nunca he sentido ninguna presión por su parte. Creo que realmente ayuda tener el apoyo de mi madre y haber crecido en un ambiente en el que no me siento presionada por otras personas”, aseguró la actriz de la saga James Bond en una entrevista a la revista Woman.

Aunque trate de afrontar con calma y resignación las cuestiones sobre sus planes de cara a la maternidad, la intérprete -encargada de dar vida al personaje de Moneypenny en las últimas películas del agente 007- no consigue comprender cómo completos desconocidos se creen con derecho a opinar sobre un asunto tan íntimo y personal.

“La gente me pregunta: ‘Bueno, ¿cuándo vas a tener niños?’, algo que considero bastante raro al ser una decisión tan personal. Nadie sabe lo que está ocurriendo en la vida de otra persona.

Me parece muy osado, incluso entre mis amigos, que la gente quiera influirte para que tengas niños. ¿Por qué ibas a animar a alguien a tener hijos a no ser que sea su mayor deseo? Necesitas estar completamente segura antes de hacerlo”, añadió la intérprete en la misma entrevista.