Shakira y Prince Royce estrenan tema a ritmo de bachata

Out today! Deja Vu, Shak’s new track with @princeroyce Listen to the song on @spotify (link in bio) ~ Ya disponible! Deja Vu, la nueva canción de Shak con Prince Royce! Escúchenla en Spotify (link en bio). ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on Feb 20, 2017 at 7:34am PST