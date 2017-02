Secretaría de Hacienda investiga a Kate del Castillo

Los problemas legales no terminan para Kate del Castillo, tras finalizar la investigación que la Procuraduría General de la República tenía sobre ella por su vínculo con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora es la Secretaría de Hacienda quien la indaga.

Su padre, el también actor Eric del Castillo, afirmó en entrevista para un diario en México que se encuentra muy triste porque ahora Hacienda está haciendo una auditoría a la actriz desde el 2010, para ver que no haya recibido dinero del traficante de tóxicos.

“Mira, no puedo dar muchas declaraciones porque podemos entorpecer todo; estamos muy tristes y sorprendidos porque ahora resulta que le dieron el caso a la Secretaría de Hacienda, que está investigando a mi hija desde el 2010, por lo pronto mi hija sigue sin poder entrar a su país”, dijo el actor.

“Es desesperante, no sabemos si es personal, no podemos hablar con ella por temor a que los teléfonos estén intervenidos y no sabemos cómo se puedan tomar sus palabras”, finalizó.

Trascendió que debido a este nuevo problema legal, don Eric del Castillo y su esposa, doña Kate Trillo, viajaron este jueves a Los Ángeles, California, para reunirse con su hija con la finalidad de darle ánimos y reencontrarse con ella tras un año de no verla. Fuente: Agencia México