Andrea Legarreta regresó al programa Hoy

Esta mañana Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores con su regreso al programa Hoy. La conductora volvió al matutino tras varios días de ausencia debido a la enfermedad que le fue detectada hace poco más de una semana, llamada “Purpura”.

#ConfiesoQueAyer y toda la semana te extrañabamos muchisimo, ¡qué bueno que ya estás con nosotros @AndreaLegarreta!

Entre risas y lágrimas, Legarreta no ocultó la felicidad que le causó regresar a la emisión televisiva, y relató los momentos complicados que vivió antes de acudir al hospital y ser internada por varios días.

“Ya llevaba unos días sintiéndome mal, no sabía si era como exceso de trabajo, de ejercicio, de cansancio. De pronto sentí como unas ganas de vómito, me levanté al baño, me hinqué, puse una toallita porque hacía mucho frío en el piso, no desperté a Erik, no le avisé a nadie, finalmente así somos las mamás, cuidamos el sueño de todos, en el intento no me daba cuenta que me desmayaba, cada vez que hacía el impulso no me daba cuenta que me desmayaba, cada vez que abría los ojos y estaba en el suelo decía qué pasó, pero pensaba que cerraba los ojos de cansancio”, explicó Legarreta.

Andrea confesó que tras padecer algunos desmayos, fue con Erik a decirle que se sentía muy mal y necesitaba que la llevara al hospital, relató que posterior a eso se volvió a desmayar y sufrió una convulsión, por lo que hubo un momento de mucho temor con su familia, posterior a eso fue atendida, y tras ser dada de alta de la clínica, ahora lleva un cuidado especial de su salud a base de cortisona, la cual dice, aún la tiene algo dopada. Fuente: Agencia México </strong