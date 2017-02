Angelique Boyer derrite Instagram con su mensaje de amor

Mi Amor bonito! Amor sin condiciones, amar para ser y dejar ser! Sentirnos enamorados y libres cada día. Amar es saber que puedo contar contigo y tú conmigo! Te amo tan bonito. Gracias vida mía por hacerme sentir tanto! @sebastianrulli

A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer) on Feb 14, 2017 at 8:31am PST