Demian Bichir graba video en apoyo a migrantes en USA

El actor Demian Bichir grabó un video dirigido a los migrantes que viven en Estados Unidos con la finalidad de que conozcan sus derechos ante una posible detención.

A través de un video donde se declaró embajador de la American Civil Libertis Union (ACLU, Asociación Civil que defiende los derechos de los migrantes) dio las siguientes recomendaciones:

El primer paso es guardar la calma y recordar que como persona se tienen derechos, seguido de este consejo, específica que en caso de que los agentes quieran entrar a una vivienda es necesario verificar si cuentan con una orden judicial firmada por un juez.

En caso de que se aplique el uso de la fuerza, Bichir exhorta a no poner resistencia y reclamar el derecho de guardar silencio y no firmar nada hasta que se encuentre con un abogado. Asimismo, el actor mexicano subraya que es importante no mentir y no presentar documentos falsos.

https://twitter.com/ACLU/status/830555036795142145/video/1

Fuente: Agencia México