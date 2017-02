Sylvia Pasquel no apoya protagónico de Itatí Cantoral

Sylvia Pasquel no ocultó el desagrado que le causó el conocer la noticia sobre el protagónico que realizará Itatí Cantoral en la serie sobre la vida de su mamá, Silvia Pinal, en la etapa más fuerte de la trama.

“Yo sé que Itatí es una excelente actriz y que va a sacar muy bien el personaje. Siento que no se parece a mi mamá, es la verdad y soy honesta al decirlo, no lo estoy haciendo en un afán de crítica destructiva, pero siento que no se parece, siento que Itatí se parece más como a Rita Hayworth, tiene como un look más americano”, dijo Pasquel en entrevista para Hoy.

Al respecto de su participación en este proyecto, Sylvia comentó: “Yo estuve con Carla hace poco, quedamos de que nos juntábamos en marzo para leer la serie, lo que me tocaba participar, lo que se va a hablar de mi también, y bueno, pues en relación a eso ya les podré platicar qué pasa”.

Finalmente, la actriz fue cuestionada sobre la fuerte cantidad de dinero que está pidiendo el cantante Enrique Guzmán para autorizar que su nombre aparezca en la serie.

“Esas ya son cuestiones legales, no es ni mi mamá, ni yo, es ya el arreglo que cada persona tenga con la empresa y con la serie, porque a todos los que nos mencionen en la serie, podemos permitir o prohibir, digo de todas maneras pueden ponerte, cambiarte el nombre”, comentó. Fuente: Agencia México