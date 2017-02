J Balvin se apunta un récord Guinness con su tema ‘Ginza’

El cantante J Balvin ya no solo puede presumir de ser uno de los máximos exponentes del género tan popular como controvertido que es el reguetón, sino que ahora también se destaca por haber ingresado por todo lo alto en el célebre libro Guinness de los Récords al erigirse como el orgulloso autor del sencillo oficialmente más exitoso en la historia de la música comercial en español.

Ha sido el propio artista quien ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de semejante hazaña a través de las redes sociales, donde ha exhibido radiante de felicidad el diploma que acredita a su tema ‘Ginza’ como la canción que ha ocupado durante más tiempo el número uno en la lista de éxitos latinos de Billboard, nada menos que 22 semanas consecutivas.

“Agradecido con Dios y con ustedes. Esto es historia para el reguetón y para nosotros los latinos. ¡Guinness World Record!. El artista solista con el número uno más largo consecutivo, por 22 semanas en lo alto del ‘Hot Latin Song Chart de Billboard'”, escribió emocionado en su perfil de Instagram, junto a la citada imagen que certifica la impronta que ha dejado en la historia de la escena discográfica en español.

Aunque el conocido intérprete conciba tan importante distinción no solo como un reconocimiento individual, sino también como una reivindicación del impacto que ha tenido el reguetón tanto entre el público latino como en el seno del mercado anglosajón de Estados Unidos, lo cierto es que este récord sin duda le consagra como uno de los principales referentes y pioneros de un estilo musical al que no paran de llegar rostros nuevos cada año.

De hecho, a diferencia de otros compañeros de profesión que suelen recurrir a las mismas temáticas y al uso de un lenguaje demasiado explícito que en ocasiones ha resultado ofensivo para numerosos colectivos feministas, que acusan a sus responsables de cosificar y promover la sumisión de la mujer ante el hombre, J Balvin se ha distinguido de sus competidores precisamente por abordar cuestiones como el sexo y las relaciones de pareja desde un enfoque mucho más respetuoso y sofisticado.

“Mis letras son sexys, pero no vulgares. No hay necesidad de hacer música vulgar. Mi idea es llegarle a todo el público. Sin discriminar ni raza ni edad. Un niño puede escuchar las letras y que él y el padre de familia se sientan cómodos. Saben que mi mensaje no va a ser nada negativo”, se sinceraba en una entrevista al diario argentino Clarín, antes de hacer una apasionada defensa del reguetón como género que no tiene necesariamente por qué ser asociado a actitudes tan deplorables como el machismo.

“Hay una percepción errónea del género. Es el más escuchado a nivel mundial, el más demandado, el que más mueve masas. Si ves el listado de Billboard latino, los top 3 son reguetón”, explicaba.