Niurka tiene autorización de criticar el trabajo de las demás “Aventureras”

Niurka Marcos fue presentada el día de ayer como la tercera “Aventurera”. Durante un recorrido en Turibús por algunas calles de la Ciudad de México fue que el productor Juan Osorio realizó el anuncio.

“Voy a montar diversos números musicales y necesito tiempo. Necesito tiempo para montar la coreografía del número más fuerte porque habrá acrobacia y un aparato que voy a incluir”, dijo la actriz a los medios.

Ante la posibilidad de que Ninel Conde se integre al elenco como una “Aventurera” más, Niurka detalló que no tiene problema por trabajar con alguien en específico, no obstante, afirmó que pondrá en su lugar a quien no haga bien su papel.

“Mi pH no tiene ningún problema con otro pH, hay otras personas que sí les sacan ñañaras y herpes, pero yo no, yo puedo lidiar con quien sea, de todas formas, a cualquiera que no responda adecuadamente a las exigencias de una obra como esta, igual le voy a decir: ‘¡bailas!’”.

Al ser cuestionados al respecto de una posible reconciliación, Juan Osorio y Niurka Marcos dijeron estar concentrados en lo profesional y manifestaron siempre estar unidos como amigos por el bienestar del hijo que tienen en común. Fuente: Agencia México