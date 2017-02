Billy Rovzar apoya a su esposa tras la muerte de su abuela

No hay palabras que me alcancen para describir lo maravillosa que fue mi abuelita…. Hoy celebramos la vida tan hermosa que tuvo y con honores la reciben en el cielo, porque fué la abuelita de cuento que todo el mundo hubiera querido tener! La más consentidora y de buen corazón !!! Siempre estarás con nosotros. Buen viaje abuelita! #UnAngelitoConDios #AbuelitaVirginia 🕊🌠🌟❤

