Niall Horan viajó por toda Asia con un ‘presupuesto reducido’

Aunque los chicos de One Direction han visto cómo su patrimonio no ha dejado de aumentar significativamente desde que saltaran al estrellato de la música hace algo más de seis años, el cantante Niall Horan no tuvo reparo alguno a la hora de planificar con la mayor austeridad posible el viaje de seis semanas en el que se embarcó el pasado verano para conocer a fondo el sudeste asiático.

Tanto es así, que el simpático artista irlandés y sus amigos decidieron lanzarse a la aventura sin las comodidades que se esperarían de una estrella de su categoría y, en su lugar, optaron por el encanto de unas vacaciones económicas y al más puro estilo mochilero, una experiencia que, por cierto, no podría haber resultado más satisfactoria para el joven intérprete.

“Cuando decidimos tomarnos un descanso [la banda anunció que se retirarían de la escena musical temporalmente] me dije que ese verano lo daría todo, así que nos fuimos de viaje a Asia, recorrimos Tailandia, Filipinas e Indonesia durante seis semanas y lo hicimos con un presupuesto reducido. Fue genial”, reveló en una entrevista a la emisora BBC Radio 2, antes de ofrecer una buena muestra de lo gratificante que es para él disfrutar de una buena ganga.

“Os quedarías muy sorprendidos de ver lo que pueden dar de sí 20 libras durante toda una noche en ciertos sitios de Asia”, afirmó orgulloso.

El guapo intérprete puede presumir de haber explorado a fondo algunos de los rincones más majestuosos de una de las zonas más turísticas del mundo, pero no puede decir lo mismo sobre algunos de los lugares más históricos y distintivos de la ciudad de Londres en la que tanto tiempo pasado. De hecho, Niall reconoce que todavía le queda por visitar la famosa Torre de Londres, que alberga entre otras cosas las históricas Joyas de la Corona.

“Me encanta Londres, pero la verdad es que nunca he ido a la famosa Torre”, confesó en la misma conversación, antes de dejar entrever que lo que más le entusiasma de sus futuras visitas a la capital británica, donde sueña con poder ofrecer íntimos conciertos para promocionarse como artista en solitario, es precisamente la oportunidad de encontrarse cara a cara con sus seguidores.

“No sabéis las ganas que tengo de volver a Londres para cantar, solos mi guitarra y yo.

Me encantaría actuar en recintos pequeños y en una habitación pequeña, en la que no haya demasiada gente. Actuar para un programa de televisión podría ser tranquilo y relajado si el plató no estuviera lleno de niños”, bromeó.