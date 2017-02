Diego Luna y Vicente Fox invitados al programa “Conan sin fronteras”

Conan O’ Brien, conductor del famoso programa estadounidense Late Night, reveló este martes que en la visita que realizará a la Ciudad de México para “reparar las relaciones” entre Estados Unidos y México, tendrá como invitados al actor Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox.

O’ Brien reiteró que para esta transmisión especial en México titulada “Conan sin fronteras; Hecho en México”, contará también con un staff completamente nacional; este programa se transmitirá hasta el próximo 1 de marzo.

El conductor explicó la razón de su elección, al comentar que Luna es uno de los actores que atraviesa por un muy buen momento profesional, mientras que Vicente Fox, ha mantenido una “defensa” del país a través de los mensajes de Twitter que ha intercambiado con Donald Trump.

Para Diego Luna no será la primera vez que haya estado en la emisión, pues ha participado en un par de ocasiones con Conan O’Brien, en una de ellas, le explicó el uso coloquial de ciertas expresiones en México, tales como “Qué pedo” y “No mames”.

Diego Luna al conocer la invitación, expresó: “No puedo esperar para presentarles a unos muy frescos y malos hombres!!!”

Can't wait to introduce you to a few very cool bad hombres!!! https://t.co/XA9p9POOom

— diego luna (@diegoluna_) February 8, 2017