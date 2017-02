Nina Agdal, novia de Leonardo DiCaprio, no comprende el interés que genera su vida

Pese a que lo lógico sería pensar que cualquier mujer que iniciara una relación sentimental con Leonardo DiCaprio lo haría siendo consciente del interés que generaría automáticamente su persona, además de los celos que despertaría por ser la novia del actor, la modelo Nina Agdal no esperaba que su romance con uno de los hombres más deseados del mundo la convertiría de la noche a la mañana en el objetivo de los paparazzi.

“Cada vez que alguien me saca fotografías de esa manera, siempre pienso: ‘De verdad que no logro comprender por qué lo haces’. Pero trato de no concederle demasiada importancia.

Aunque claro, aun así es algo que tienes en la cabeza. No puedes evitar preguntar si hay alguien observándote en este mismo momento”, reconoce la joven de 24 años en una entrevista a la revista Health, cuya portada de febrero engalana ataviada con un biquini blanco.

Para la guapa modelo, ni siquiera su espectacular figura justifica las miradas que atrae en la actualidad allá donde va. De hecho, no duda en bromear acerca de uno de los grandes defectos para ella de su físico: su trasero.

“Mis amigos siempre hacen bromas al respecto porque, cada vez que me giro, choco con algo porque se me olvida que está ahí. He llegado a tirar al suelo velas y vasos y cosas así en las tiendas”, afirma divertida la maniquí, que está convencida que todo el peso de más que gana se distribuye entre su trasero o sus mejillas. “Todo se me va ahí o a la cara. Pero sobre ahí abajo”.