Verónica Castro anhela convertir su “dramática vida” en comedia

Verónica Castro se encuentra muy contenta tras confirmar su participación en la nueva serie de Manolo Caro para la plataforma digital Netflix, a pesar de que hasta el momento ninguno de los actores tiene la historia.

Sin embargo, viendo todo el auge de las series y obras biográficas, la actriz y cantante confesó en entrevista con Javier Poza en su programa radiofónico, su anhelo por convertir y producir su “dramática vida” en una comedia y presentársela al público como tal.

Al respecto de esta serie bajo la producción de Caro, comentó: “está padre porque para mí se trata de ‘futurear’ porque estamos tocando una plataforma que no le había yo entrado y tampoco quería dejarla pasar porque me estaba quedando en las telenovelas. Yo voy como principianta a entrarle a una cosa que yo no había hecho y si le gusta a la gente creo que vamos a ‘futurear’ juntos”.

Finalmente, Vero comentó que no pudo llegar a un acuerdo con Fela Fábregas sobre el problema que hubo en la obra “Aplauso” “porque ya no se paró en el teatro, ya no apareció, nos despedimos nosotros solitos y la verdad hicimos un equipazo, un montón de amigos me quedaron de ahí”. Fuente: Agencia México