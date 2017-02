Sofía Vergara se alegra de que su marido Joe Manganiello envejezca

Aunque ella misma sea una de las mujeres más deseadas del mundo, Sofía Vergara se ha quejado en infinidades ocasiones de que el atractivo físico de su marido Joe Manganiello, sumado al hecho de que él es cuatro años menor que ella, ha supuesto un verdadero incordio a lo largo de su relación, no tanto por el sentimiento de inseguridad que pudiera provocarle a ella, sino más bien por la incómoda situación en que la coloca a la hora de lidiar con que las mujeres se arrojen al cuello del actor sin importarles que sea un hombre casado.

Quizás por esa razón a la colombiana le hizo tanta ilusión que su guapo marido cumpliera el pasado diciembre los ‘temidos’ 40 y tuviera que comenzar a enfrentarse al inexorable paso del tiempo y sus consiguientes estragos.

“No fue una fiesta muy grande… solo unas 150 personas, pero fue muy divertido. Hizo todo lo que quería, a mí solo me permitió ocuparme de una parte de la decoración: de las flores, los globos y la tarta”, bromeó la actriz de ‘Modern Family’ en el programa de Ellen DeGeneres. “Me lo pasé muy bien, me caen muy bien sus amigos, y me gusta verle feliz… y me encanta que se esté haciendo viejo”, añadió con una pícara sonrisa.

“Por increíble que resulte de asimilar, Sofía preferiría que el intérprete no tuviera esos abdominales de infarto y unos músculos de impresión”.

“Es demasiado atractivo. Cuando le conocí se lo dije, pero ahora me alegro de haber aceptado salir con él. En ese momento acababa de romper con mi ex. No quería iniciar una relación con alguien que pudiera suponer demasiado trabajo para mí, porque las chicas se le echan encima, de verdad. Así que al principio me dije: ‘No gracias, quiero a alguien normal'”, explicaba poco después de anunciar su compromiso.