J Balvin proclama las bondades del reguetón

El cantante J Balvin no solo puede presumir de haberse convertido, a base de trabajo y esfuerzo, en uno de los artistas con mayor proyección internacional del momento, sino también de ser uno de los pocos intérpretes del controvertido género del reguetón que no ha sido objeto de críticas por el carácter supuestamente machista de las letras que componen algunos de sus temas más distintivos.

Por eso, el intérprete colombiano se ha apresurado a reivindicar su fulgurante carrera como ejemplo de que este estilo no tiene por qué ir necesariamente aparejado a un trato degradante para las mujeres o a mensajes que convierten a las féminas en meros objetos de deseo, ya que en su caso él siempre se ha esforzado por conseguir que sus temas gusten al público general y por transmitir con ellos la “honestidad” de sus principios.

“Mis letras son sexys, pero no vulgares. No hay necesidad de hacer música vulgar. Mi idea es llegarle a todo el público.

Sin discriminar ni raza ni edad. Un niño puede escuchar las letras y que él y el padre de familia se sientan cómodos.

Saben que mi mensaje no va a ser nada negativo”, explicó en una entrevista al diario argentino Clarín, antes de recordar que el éxito del reguetón, al margen de la polémica suscitada por algunos artistas, es incontestable.

“Hay una percepción errónea del género. Es el más escuchado a nivel mundial, el más demandado, el que más mueve masas. Si ves el listado de Billboard latino, los top 3 son reguetón”, añadió en la misma conversación.

La defensa que hace de un reguetón que, sin renunciar a proyectar sensualidad, se vea caracterizado por un enfoque más sofisticado y ejemplarizante no significa que el intérprete reciba con hostilidad las propuestas de otros compañeros de profesión, como su compatriota Maluma, que han sido fuertemente criticados por el contenido explícito de sus letras.

De hecho, J Balvin se ha apresurado a alabar su último sencillo, ‘Chantaje’, y el significativo papel que en él juega Shakira.

“Cada quién verá cómo hace su propia versión. Hay a algunos a los que les van a creer y a otros que no. A algunos les queda medio raro. No puedo decir quién no me gusta.

Me gusta Shakira haciendo reguetón, suena muy bien. La que hizo con Maluma, ‘Chantaje’, me gusta”, expresó en la misma conversación.

Aunque algunos artistas dedicados en cuerpo y alma al reguetón han tratado de apelar claramente al público anglosajón mezclando español e inglés en sus canciones, J Balvin está convencido de que una de las razones que explican la buena acogida que ha recibido este género en países como Estados Unidos reside precisamente en la “universalidad” de sus ritmos y de las emociones que proyecta.

“Gracias a Dios tengo la bendición de que la gente se identifique con nuestro sonido. No entienden el idioma, pero sienten que es un ritmo correcto. Las palabras al fin y al cabo, cuando no sabes el idioma, no sabes lo que están diciendo. Pero la melodía es un lenguaje universal”, aseguró.