Zayn Malik se burla de quienes le recomendaron abandonar la música

Ya dice el viejo dicho que quien ríe el último, ríe mejor, y ahora mismo Zayn Malik se está carcajeando a mandíbula batiente pensando en las críticas que recibió en los inicios de su carrera musical en solitario y en todos aquellos que le auguraban un futuro poco prometedor en la industria discográfica.

“Recuerdo que alguien me dijo hace un tiempo que la música no era lo mío y que a lo mejor debería probar suerte con algo diferente… Supongo que a todos se nos da bien hacer cosas que no deberíamos”, aseguró mordaz el antiguo componente de One Direction en un tuit.

A pesar de que el primer disco de Zayn le convirtió en el primer artista británico masculino cuyo trabajo debut alcanzó directamente el primer puesto en las listas de éxitos de Reino Unido y Estados Unidos, su trayectoria como solista también se ha visto marcada por los problemas de ansiedad que le han obligado a cancelar en el último momento varias de sus actuaciones, para disgusto de sus fans.

A ese respecto, el intérprete siempre se ha disculpado tratando de hacer entender a sus admiradores que es una situación que en ocasiones escapa a su control.

“No quiero dedicarme a ningún otro trabajo, por eso mi ansiedad resulta tan descorazonadora y difícil de explicar. Es una sensación que crece en tu interior y bloquea tu capacidad para pensar de manera racional. Aunque sepas que en realidad quieres hacer algo, y que será bueno para ti y al final disfrutarás haciéndolo, la ansiedad te hace verlo todo de otra forma. Es una batalla constante contra uno mismo”, se lamentaba Zayn.