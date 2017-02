Criss Angel se tatúa “Beli” en el pecho

Criss Angel compartió una fotografía en su cuenta de Twitter donde lo vemos presumiendo su trabajado torso, sin embargo, lo que más resalto en la imagen es su pecho izquierdo, en donde muestra un nuevo tatuaje que dice “Beli”.

En la foto, el ilusionista no mencionó nada al respecto de su romance, sólo se limitó a comentar: “De vuelta esta noche”, pero los fans de la cantante inmediatamente notaron el nuevo tatuaje del mago y no dudaron en felicitarlo por su muestra de amor.

Hasta este momento, Belinda no ha declarado nada al respecto en redes sociales, pero sin duda, esta sería una muestra perfecta de amor para el próximo 14 de febrero.

Asimismo, la famosa pareja se sigue mostrando inseparable, y no paran de compartir algunos de sus proyectos profesionales, sus viajes y hasta algunas reuniones familiares. Fuente: Agencia México

Thx mi amor. Your too sweet and soooo talented @belindapop 😍exciting things 2017… @steveaoki MusicFreak😳 pic.twitter.com/b3XuDIqUfT — Criss Angel (@CrissAngel) January 7, 2017