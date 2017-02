Mariana Garza habla sobre declaraciones de Paulina Rubio por el reencuentro de Timbiriche

Mariana Garza fue cuestionada sobre las recientes declaraciones que hizo Paulina Rubio, donde dejó ver que posiblemente en este año pueda reunirse en el escenario con sus compañeros del extinto grupo Timbiriche.

En entrevista durante el programa “Javier Poza en Fórmula”, la actriz comentó: “Si se logra pues yo lo disfrutaré muchísimo, en este momento no hay un plan real, cada quien estamos haciendo muchas cosas, pero siempre es una posibilidad y siempre y cuando el público, que finalmente es quien podría permitir que suceda o no, siempre y cuando el público esté dispuesto a responder si es que se da, es lógico que marca la pauta”.

Argumentando que el impedimento más grande para una reunión con sus ex compañeros de escenario son las agendas de cada uno, Garza recordó que este 2017 el grupo cumple 35 años de haberse formado, situación por la que Paulina pudo realizar ese comentario.

“Todos tenemos una agenda bastante apretada y no hay una fecha concreta, creo que hay muchos grupos que están juntándose, este año Timbiriche cumple 35 años, no sé si tenga que ver con eso, pero todo lo que te puedo decir, si se da seria increíble, pero no hay un plan con fechas concretas”, finalizó. Fuente: Agencia México