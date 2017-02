Laura G confirma embarazo… ¡espera una niña!

Hoy les quiero compartir una de las noticias que me ha llenado de más alegría y felicidad en mi vida: ¡Voy a ser mamá! ❤❤❤ Dicen que cuando deseas y quieres tanto algo, tratas de protegerlo a toda costa y eso es justo lo que Nazareno y yo decidimos, mantener la noticia en familia, hasta que el Doctor nos permitiera compartirlo (pasando 3 meses) y gritarlo a los 4 vientos. Y aquí me tienen compartiéndoles esta hermosa faceta de mi vida. Unos días antes de nuestra boda nos enteramos de que seriamos papás. No podíamos dejar de llorar de la felicidad y de imaginarnos el futuro que se comenzaba a formar delante de nosotros. Al instante comenzamos a contar los días para tenerlo en nuestros brazos, aprendiendo, leyendo, documentándonos para esta nueva etapa y ahora ya tenemos 15 semanas y estamos sanos, felices y llenos de mucha paz y amor. Este es un de los momentos más felices de mi vida y me siento la mujer más afortunada del mundo por tener la oportunidad de ser madre. Estoy infinitamente agradecida y me encuentro disfrutando cada segundo de este regalo tan maravilloso. Nazareno es el papá más amoroso y consentidor, y juntos día a día, nos estamos preparando para la llegada de nuestra HIJA. Hoy justo nos enteramos que estamos esperando una NIÑA… ❤ Junto con esta bella noticia, quiero también platicarles que he decidido compartirles mi embarazo, aprender sobre esta hermosa etapa y ayudar a mamás alrededor del mundo a través de www.proyectomamas.tv. Se trata de un portal de mamás que será lanzado el 8 de marzo. Muchas mamás se unirán para platicar sus experiencias y yo participaré como mamá primeriza, aprendiendo de ellas y compartiendo mi día a día. Gracias por estar al pendiente y gracias por sus mensajes tan hermosos… ¡La familia crece! #momtobe #happylau 🤰🏻

