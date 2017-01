Paris Jackson firma con el mánager de Rod Stewart

Paris Jackson ha decidido dar un paso más para afianzar su carrera en el mundo del entretenimiento contratando al popular mánager de cantantes Arnold Stiefel, presidente de la compañía Stiefel Entertainment.

Según la información obtenida por el periódico The New York Post, la hija del fallecido Michael Jackson fue el principal tema de conversación durante un reciente almuerzo de trabajo que Stiefel organizó con dos de sus clientes más veteranos, Cyndi Lauper y el roquero Rod Stewart, a quienes habría confesado confidencialmente que Paris ya había comenzado a recibir un aluvión de ofertas.

Por el momento se desconoce si la joven de 18 años se animará a seguir los pasos de su malogrado padre en la industria musical o si por el contrario optará por centrarse en la actuación. Los últimos rumores al respecto apuntan a que el productor Lee Daniels le había ofrecido un papel en la serie ‘Star’, aunque en su última entrevista para la revista Rolling Stone la propia Paris se definía principalmente como modelo.

“Mucha gente piensa que soy fea, y otra mucha que no lo soy. Pero cuando estoy posando, llega un momento en que me olvido de mis problemas de autoestima y me concentro en lo que me está diciendo el fotógrafo, y entonces me siento guapa. En ese sentido, es una ocupación muy egoísta”, reconocía.