Oskar El Espectáculo confirma estar libre de cáncer

Hace poco más de un año Oskar El Espectáculo fue diagnosticado con cáncer en el páncreas. La semana pasada, el artista se sometió a una cirugía y este fin de semana el milagro ocurrió, pues salió victorioso.

“El milagro esta consumado, porque estoy limpio (de cáncer) totalmente hermano, me quitaron todo después de que no se podía hacer nada, se revirtió todo y fue curable y me lo quitaron todo”, dijo a su salida del hospital en entrevista para Hoy.

Oskcar recibió a más de 15 quimioterapias y 20 radioterapias para después someterse a esta operación con la que ahora puede afirmar que venció al cáncer.

“Mi caso fue sobrenatural como siempre lo he dicho, Dios no me suelta de su bendita mano”, finalizó con voz entrecortada.

Tras cumplir algunas semanas de reposo para recuperarse completamente de esta cirugía, el famoso ya tiene planes: “Pienso ir a Guadalajara andar en moto con mi señora e irme a Vallarta”. Fuente: Agencia México