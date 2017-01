Eiza González celebra cumpleaños 27 con amigos

Así lucía hace 27 años ,plenamente enamorada 😍 de mi flaco ,preñada de amor ❤️ en la espera de mi segunda hija @eizagonzalez clara ,decidida ,comprometida con este complemento de amor con mi esposo y con mi hijo yulen con una familia completa ,donde todos los integrantes unidos en el amore seriamos por siempre una fortaleza entre todos en cualquier momento de nuestras vidas , sin importar ni las circunstancias , ni las distancias ,este compromiso existe y existirá por siempre en esta familia porque aún el que ha transcendido a otro plano está tomando nuestras manos porque está princesdoll 👑se gestó desde el amor 💗… preludio de un día que jamás olvidaré

A photo posted by Glenda Reyna (@glendareyna) on Jan 29, 2017 at 5:37am PST