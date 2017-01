El “Loco” Valdés tiene problemas de dinero por deuda con Hacienda

Desde hace cuatro años la Secretaria de Hacienda bloqueo la cuenta de Manuel “El Loco” Valdés por el supuesto adeudo de pago de impuestos, situación buscaba que el comediante liquidara su deuda, pero en el proceso la cuenta quedó bloqueada indefinidamente, por lo que hasta ahora sigue padeciendo de falta de dinero.

“Es una cosa de la Secretaria (respetablemente) de Hacienda, que de repente, chin, me bloquearon mi cuenta en donde estaba yo, porque dicen sus cuentas, y cuáles cuentas, es nada más una y poquito, gracias a Dios que tenemos que trabajar, si yo tuviera dinero de tonto trabajo”, dijo Valdés en entrevista para Hoy.

“488 mil me los embargaron, digo lo bloquearon, Hacienda lo tiene bloqueado, mi dinero que me da Televisa por exclusividad, yo tengo la cosa vitalicia, tengo ya acumulado de Televisa casi dos mil varos, no lo puedo sacar”, agregó.

Debido a esta situación, el actor ha tenido que buscar formas de trabajo alternas, donde puede obtener dinero para sobrevivir, mientras espera la resolución de Hacienda.

“Yo quisiera ver como lo arreglo, alguna persona que me dijera ‘venga’. Yo pongo la feria, digo, lo que deba yo pues órale”, finalizó el papá de Cristian Castro afirmando que está dispuesto a llegar a un arreglo con las autoridades para poder obtener el fruto de su trabajo y de su exclusividad con Televisa. Fuente: Agencia México