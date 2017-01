Anahí abre su corazón a 10 días de convertirse en mamá

10 días ! El momento más feliz de mi vida !!! No puedes explicar lo q se siente tener a tu bebé en los brazos por primera vez hasta q lo vives …. Es amor absoluto ! En un mundo dan dividido donde cada día parece q perdemos la fe , son los bebés los angelitos q vienen llegando por quienes vale la pena hacer todo lo q este en nuestras manos para dejarles un mundo mejor , un mundo lleno de amor. El mundo que todos queremos. 🙏🏻❤️❤️❤️

A photo posted by Anahi (@anahi) on Jan 27, 2017 at 10:18am PST