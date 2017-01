Inés Gómez Mont está hospitalizada para ser operada de un quiste en la cabeza

Hace unos días la conductora Inés Gómez Mont confirmó que saldría temporalmente del programa “Cuéntamelo Ya!” debido a que en próximos días sería intervenida para retirarle un quiste que tiene en la cabeza.

Esta mañana, Gómez Mont ha sorprendido a sus seguidores al confirmar vía Instagram que ya se encuentra hospitalizada y preparándose para ser intervenida quirúrgicamente el próximo lunes.

“Llena de FE….. 🙏🏼 ya aquí lista en la clínica y optimista.

A todas y todos los q están al pendiente y me preguntan cuándo es la cirugía, será el lunes a las 6 am y no hay nada de qué preocuparse. Gracias por sus lindos mensajes y sus muestras de cariño, me alegran el corazón ❤ Las mantendré al tanto. GRACIAS”, escribió Inés junto a una fotografía de la Virgen de Guadalupe.

La conductora se encuentra de lo más optimista, incluso horas antes de acudir al hospital, disfrutó de la fiesta de cumpleaños de sus trillizos y así lo compartió con imágenes y videos en redes sociales:

No saben cómo me pidieron su fiesta y no había podido organizarla, nada me hace más feliz que verlos felices. Sus sonrisas me vuelven loca,más loca de lo que ya estoy!!! Gracias @juliejunk por un año más hacernos estos hermosos y deliciosos pasteles Ahora si a lo que sigue……. llena de energía, de amor y mucha fe 🙏🏼 A photo posted by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jan 26, 2017 at 7:13pm PST

Moviendo lo que se llama el bote jajajaja gracias @karlaguindi por el vídeo #pulgas #picosos A video posted by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jan 26, 2017 at 7:10pm PST

Jajajaja que risa esta foto, estaba más emocionada que las #pulgas 🤣. Wow tus palabras cu te amo ❤/// #Repost @barbarapay with @repostapp ・・・ De las mujeres más valientes y luchonas que conozco!!! Gracias por ponernos el ejemplo @inesgomezmont te amo!! A photo posted by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jan 26, 2017 at 6:43pm PST

Lucha libre!!!! Gracias @pamhermo por ayudarme un años más de tantos con las fiestas de mis #pulgas A photo posted by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jan 26, 2017 at 6:35pm PST

Siempre celebrando juntas 🎂 A photo posted by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jan 26, 2017 at 6:35pm PST

Amigas festejando a las #pulgas 💖💖 A photo posted by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jan 26, 2017 at 6:33pm PST

Esperemos que la próxima semana nos de la feliz noticia de salir con éxito de esta cirugía de cabeza que enfrentara.