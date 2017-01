Paulina Rubio, Julión, Emmanuel y Mijares actúan en foros del país

México, 27 Ene (Notimex).- CD9 Tardeada y los cantantes Emmanuel, Mijares, Paulina Rubio y Julión Álvarez se presentan en diversos foros del país, donde este fin de semana los amantes del teatro también podrán disfrutar de obras con actores reconocidos.

Este domingo, el grupo CD9 Tardeada actuará a las 15:00 horas en el palenque de la Feria de León, lugar en el que Jos, Alan, Bryan, Alonso y Freddy deleitarán a sus fans, principalmente chicas de entre 14 y 18 años.

Emmanuel y Mijares estarán también en León, Guanajuato, este viernes a las 21:00 horas, para cautivar al público con temas que los han consagrado y que ahora interpretan a dueto, por lo que prometen una noche colmada de romanticismo y nostalgia.

Este sábado a las 21:00 horas, Paulina Rubio actuará en el palenque de la Feria de León. La llamada “Chica Dorada” se lucirá en este foro y brindará la oportunidad de bailar y cantar con sus temas que la han lanzado a nivel internacional. Pau promociona su sencillo “Me quema”, que interpretará en León.

Julión Álvarez se presenta en la Plaza de Toros La Concordia, de Orizaba, Veracruz, este viernes a las 21:00 horas. Con su gira 2017, Julión llega a Orizaba junto con su inseparable Banda Norteño para interpretar sus nuevos temas como “Afuera está lloviendo” y “El guitarrero”, así como sus éxitos, entre los cuales están “Te hubieras ido antes” y “Dime”.

En Monterrey, Nuevo León. la banda de nu metal tocará este sábado a las 22:00 horas en el Salón Morelos del Café Iguana. El grupo rinde tributo a Limp Bizkit, Deftones, Slipknot, Korn, System of a Down, Linkin Park, Mudvane y Rage Against the Machine.

En Guadalajara, Jalisco, el dueto internacional Rhye se presenta este sábado a las 23:00 horas en el BMLS Show Center. Los músicos de rhythm and blues (R&B) vienen desde Los Ángeles, California, para ofrecer sus éxitos, como “Open” y “The Fall”. Al grupo lo integran el cantante canadiense Milosh y el instrumentalista danés Robin Hannibal.

En el Teatro Diana de la “Perla de Occidente” ofrecerá función la obra “Hijas de su madre”, este sábado a las 19:00 y 21:30 horas. La pieza es una comedia de suspenso, con un elenco que cuenta con Susana Dosamantes, Patricia Reyes Spíndola, Luz María Jerez, Aylín Mujica, Gina Varela y Ofelia Medina.

En la ciudad de Aguascalientes, por segunda ocasión se realiza el Festival Ningún ser Humano es Ilegal, en el patio de las Jacarandas este sábado a partir de las 16:00 horas, con la participación del grupo canadiense La Gachette, acompañado por bandas foráneas y locales.

Javier Díaz, originario de la ciudad de Puebla, músico del género pop, se presentará en Casa de la Cultura este viernes a partir de las 18:00 horas, compartiendo escenario con el Grupo 911.

En la misma ciudad, este viernes a partir de las 20:00 horas habrá un especial de bossa nova en la terraza del Museo Amparo, lo que permitirá disfrutar del atardecer y de la música de Guillermo Bustamante, en el piano; Hiram Guzmán Griss, en la batería, e Israel Pantoja, en el contrabajo.

La agrupación de rock The Tacit Order presentará sus nuevos discos “An evil scheme” y “Flatter than earth”, este viernes a partir de las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles.

Además de interpretar este nuevo material, The Tacit Order hará un recorrido por lo más selecto de su discografía, desarrollada a lo largo de 11 años de trayectoria que lleva como agrupación.

The Tacit Order es un colectivo radicado en la ciudad de Puebla, cuya música está vinculada a géneros como rock progresivo, metal y jazz.

En el Club de Playa de Tulum, Quintana Roo, como parte del Veganan Fest, se presenta este sábado 28 de enero a partir de las 22:00 horas el DJ Javier Fux, procedente de Ibiza, con un espectáculo de música electrónica.