Productor de “House of Cards” apoya decisión de Peña de cancelar reunión con Trump

Beau Willimon, productor de la famosa serie “House of Cards”, envió mensajes al presidente de México, Enrique Peña Nieto para que desistiera de reunirse con el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Horas antes de que el presidente de México hiciera oficial su negativa para asistir a la reunión con Trump, el productor envió un mensaje por Twitter donde el productor pide a los mexicanos que presionen al Presidente Enrique Peña Nieto para que cancelara la reunión con el Presidente Donald Trump el próximo martes

Mexican friends, you've gotten @EPN to consider canceling his trip! Gracias! Keep up the pressure so he OFFICIALLY cancels. #elpueblounido https://t.co/usV5GtiMr8

“Amigos mexicanos, ustedes lograron que el Presidente Enrique Peña Nieto considere el cancelar el viaje (a Estados Unidos). ¡Gracias! Sigan presionando para que oficialmente cancele. #elpueblounido”, dice el mensaje de Willimon.

Asimismo, descalificó el mensaje de Donald Trump donde señaló a Peña Nieto que mejor declinara su visita si no iba a aceptar pagar el muro. “Triunfo clásico. Él sabe que el Presidente @EPN podría cancelar de todas formas, por lo que ahora quiere tomar crédito cuando México lo está parando a él”.

Classic Trump. He knows Prez @EPN might cancel anyway, so now he wants to take credit when Mexico stands up to him. Triggered, Donnie? https://t.co/OhcGceGX5d

— Beau Willimon (@BeauWillimon) January 26, 2017