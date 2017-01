William Levy se pone nostálgico en Instagram

15 years ago I was in LA taking acting classes..dreaming of one day getting to Hollywood. Today God has given me the opportunity to make one of my dreams come true!! To all of you that are starting off with hopes and dreams I wanna tell you everything is possible, don't give up!! Stay focused on your dreams!! You will encounter many closed doors on the way but that's exactly why they are closed, so that you can open them!! You have to be disciplined!! I also remember when I started, all of my friends would go out and party and I preferred using the little money that I made in my acting classes instead of using if for partying which at the end didn't contribute to my dreams!! Stay focused at the end you will see that all your sacrifices are all worth it and you will get far.. once you do get there, remember you also have to work hard to stay at that level. With success come responsibilities and one of the most important things is stay humble…always remember where you came from. Love you all!!! hace 15 años yo me encontraba en Los Ángeles estudiando actuación. Soñando poder estar un día estrenando una película 🎥 en Hollywood .. hoy en día Dios me da la oportunidad de poder hacer mis sueños realidad. Mi gente que esta empezando y que tienes sueños de alcanzar algo en la vida, les quiero decir que todo es posible. No se rindan, manténganse enfocados en lo que quieren. Van a encontrar varias puertas cerradas en el camino, pero para eso están las puertas cerradas, para abrirlas. Tienen que ser muy disciplinados. Recuerdo cuando estaba empezando y mis amistades salían todos los fines de semana y yo me quedaba en casa porq el dinero q ganaba lo prefería usar en mis estudios antes que malgastarlo en salideras que no me aportaban nada. Manténganse enfocados, y con eso llegarán muy lejos y cuando lleguen acuérdense qué hay que mantenerse ahí también y que con el éxito vienen responsabilidades y sobre todo no olvidar de dónde vienes. Mantén tu humildad y serás feliz. Love you all!!

