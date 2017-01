Gael García y Diego Luna molestos por anuncio de Trump de construir muro

A través de sus cuentas de Twitter, los actores mexicanos de fama mundial Gael García y Diego Luna han expresado su molestia sobre la orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción de un muro fronterizo entre su país y México.

Además de esto, Trump envió otro anunció en su cuenta de Twitter, donde afirmó que si el presidente de México no iba a aceptar pagar el muro, es mejor que no acuda a la cita que tienen pactada para el próximo 31 de enero.

Esta situación molestó de gran manera a los famosos, quienes tomaron las redes sociales para expresar su incomodidad. Por su parte, Gael García empezó a compartir diversas opiniones de analistas políticos y hasta políticos que aconsejan al Presidente Enrique Peña Nieto.

Posteriormente, Gael comentó: “¿Cómo coadyuvar y redoblar esfuerzos para expresar formal y tajantemente que México no pagará por un muro pero sí por un puente?”

Diego Luna también decidió compartir con sus seguidores algunas opiniones de analistas mexicanos sobre esta situación, no obstante, agregó en dos tuits:

“La respuesta a este siniestro personaje ha de ser como abrumadora y convincente como la ignorancia y la terquedad que arroja”; y Diego finalizó: “¡Todo el mundo necesita para involucrarse!”. Fuente: Agencia México

The response to this ominous character has to be as overwhelming and convincing as the ignorance and stubbornness that he spews.

— diego luna (@diegoluna_) January 26, 2017