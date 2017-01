Niall Horan se ha cansado de teñirse el pelo de rubio

El cantante de One Direction acaba de estrenar un nuevo tono de pelo mucho más oscuro de lo que estaban acostumbrados sus fans.

En las últimas semanas, el pelo de Niall Horan ha ido experimentando un progresivo pero evidente cambio para alejarse de la imagen angelical que enamoró a gran parte de las fans de One Direction en los inicios de la banda, gracias a sus ojos azules y su cabello rubio pollo siempre despeinado. Ahora, el irlandés luce un aspecto más maduro y natural tras cansarse de la tiranía del tinte.

“Todo el mundo está muy emocionado con el tema de mi pelo. Para serte sincero, era un dolor en el cu*o seguir teniendo que teñirme. No tengo tiempo para hacerlo de forma regular y este es mi color natural. Así que, si resulta que no me queda bien, estoy jodi*o”, bromeó el intérprete en conversación con el Daily Star.

A pesar de que su agenda está muy ocupada con la promoción de su primer trabajo en solitario, el tema ‘This Town’, Niall aún tiene tiempo para mantenerse al día de la vida de al menos uno de sus compañeros de grupo, Liam Payne, que actualmente está esperando su primer hijo con la también cantante Cheryl Cole.

Aunque la pareja aún no ha confirmado el más que evidente embarazo de la guapa artista, el extrovertido Niall no ha dudado en pronunciarse al respecto para dejar constancia de la ilusión que le hace ver a su buen amigo tan feliz y enamorado.

“Estoy muy emocionado, la verdad, tengo muchas ganas [de que nazca]. Liam no me ha dicho que esté nervioso, pero estoy seguro de que lo está. Me apuesto lo que sea a que él también está impaciente. Es un momento muy emocionante en la vida de cualquiera. Él es un tipo genial, y ella es un encanto, así que el bebé será maravilloso. Están muy enamorados”, aseguró.