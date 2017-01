Sofía Vergara sacrificó su vida sentimental por el bienestar de su hijo Manolo

La actriz siempre tuvo claro que no obligaría a su hijo Manolo, a quien tuvo con apenas 18 años, a compartir su hogar con un hombre que no fuera su padre durante su infancia.

Antes de trasladarse a Estados Unidos para convertirse en una estrella gracias a su impresionante físico y, más tarde, con su papel en la serie ‘Modern Family’, Sofía Vergara ya había vivido un breve matrimonio con su novio de juventud en su Colombia natal, fruto del cual nació su hijo Manolo, ahora un atractivo joven de 24 años.

Ese debut temprano en la maternidad condicionó no tanto la carrera interpretativa de la actriz como su trayectoria sentimental, ya que nunca se animó a compartir su vida doméstica con alguna de sus antiguas parejas por ‘respeto’ a su retoño.

“En parte era porque no había encontrado a la persona adecuada, pero además, sabía que si me mudaba con alguien eso acabaría afectando psicológicamente a mi hijo. No estaba dispuesta a meter a un hombre en la casa de mi hijo”, revela la extrovertida Sofía en su primera entrevista conjunta junto a su marido Joe Manganiello, para explicar por qué antes de conocer al actor no había compartido techo con ninguno de sus amantes. “Creo que esa es la razón por la que siempre prefería mantener relaciones a distancia, con hombres que vivieran en otros países”.

Sin embargo, todo eso cambió cuando la colombiana rompió su compromiso con el empresario Nick Loeb -con quien actualmente mantiene una batalla legal por la custodia de los embriones que congelaron antes de separarse- y el atractivo Joe Manganiello se cruzó en su camino dispuesto a conquistarla.

Consciente de que a una mujer como Sofía no tardarían en salirle un sinfín de pretendientes, su ahora marido se tomó muy en serio su romance y no dudó en proponerle matrimonio a los pocos meses de su primera cita, en cuanto se dio cuenta de que estaban hechos el uno para el otro.

“Los dos nos dimos cuenta muy rápido de que teníamos que anteponer la felicidad y el bienestar del otro al nuestro propio. Una vez que alcanzas ese grado de intimidad y compromiso, te aferras a él con todas tus fuerzas. O, en mi caso, te apresuras a comprar un anillo de compromiso”, apunta el musculoso intérprete de ‘Magic Mike’.

Tanto Sofía como Manolo han hecho siempre gala de un estrecho vínculo, que ha llevado al joven a alabar públicamente en múltiples ocasiones los esfuerzos que realizaron tanto su padre como su madre para mantener una relación cordial por su bien y la presencia constante que ha mantenido siempre la actriz en su vida a pesar de su apretada agenda de trabajo.

“¿Que si es una buena madre? Sí, es la mejor. Es latina, por supuesto, lo que significa que grita mucho y es sobreprotectora… Es la típica madre latina que grita mi nombre sin parar”, bromeaba recientemente el propio Manolo en conversación con la revista Paper durante su primer trabajo como modelo.