Christopher Uckermann habla sobre la reciente maternidad de Anahí

Christopher Uckermann no pudo ocultar la felicidad que siente por la reciente maternidad de su ex compañera de RBD, Anahí, con quien también se le relacionó sentimentalmente hace algunos años.

Al cuestionarlo sobre si ya conoció al hijo de la cantante y actriz, Uckermann confesó: “Por mensaje directo pero no he podido hablar con ella, como cada quien está en su rollo está complicado, pues no he podido, no lo he conocido pero que ya pronto”.

Al hablar de este tema, Christopher fue interrogado sobre sus planes de ser padre, ahora que tiene una relación sentimental con la actriz Ana Serradilla, quien lo acompañó durante la alfombra roja de la película “El Tamaño Sí Importa”, en México.

“Yo todavía no, me quiero esperar un rato, ahorita a disfrutar, no, cómo crees, en tan corto tiempo (con Ana) imagínate, ahorita tranquilo y viviendo el proceso”, finalizó. Fuente: Agencia México