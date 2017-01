“Trump es peligro para el mundo entero”: Eugenio Derbez

Eugenio Derbez fue cuestionado durante su paso por la alfombra de la película “El Tamaño Sí Importa” sobre las declaraciones que ha realizado el ahora presidente Donald Trump en contra de la comunidad latina.

Para el productor y actor mexicano que radica en Estados Unidos, Donald Trump no sólo representa una amenaza para los latinos que viven en Estados Unidos, sino para todo el mundo, debido a las declaraciones de guerra que emitió durante su candidatura presidencial.

“Mira, me da tristeza porque, me da mucho miedo que este el señor en la presidencia porque es alguien muy peligroso, no peligroso para los mexicanos ni para los latinos, para el mundo entero, porque es un hombre que va a traer muchas guerras, mucha división, y pues a mí no me gusta”, dijo en primera instancia el actor.

Y reflexionando sobre su situación en dicho país, comentó: “Viviendo en Estados Unidos, si hay guerra me toca a mí, si esta mi hijo viviendo allá le puede tocar hasta ir a la guerra, entonces me da un poco de miedo por ese lado, no por el lado de que me deporten, sino por el lado de que este señor es un peligro para el mundo entero”.

Eugenio Derbez realizó un viaje exprés para apoyar a su hijo Vadhir en la alfombra roja de la película antes mencionada, en la que el también cantante es protagonista y en donde Eugenio tiene una participación especial. Fuente: Agencia México