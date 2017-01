Sergio Mayer Mori aclara su relación con Natália Subtil

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil realizaron una sesión de fotos para una revista en México junto a su hija Mila, en la cual la ex pareja pudo hablar de sus proyectos como papás de la pequeña y profesionales.

Para Sergio Mayer Mori, el posar y estar junto a Natália no significa nada más que un trabajo en conjunto por el bien de su hija, y así se encargó de subrayarlo “Yo no quería hacer las fotos para no dar una idea equivocada; ves una revista con dos güeyes y una bebé y dices ‘qué bonita familia’ y no. Somos socios en una compañía llamada Mila”,

La publicación detalla, que en ese momento, la modelo y cantante brasileña “mostró una ligera esperanza en formar una familia con Sergio”, sin embargo, dado las últimas declaraciones todo parece indicar que la idea ya se esfumó.

Así que mientras Mila sigue bajo el cuidado de su mamá, quien dio a entender en redes sociales hace algunos que fue un error haberle escogido ese padre a su hija, Sergio Mayer Mori ya no ha expresado nada al respecto, pues todo indica siempre fue claro con Subtil.

Mientras Sergio sigue viviendo su etapa de juventud junto a sus amigos y enfocado en su carrera de cantante, Natália espera regresar al modelaje y a la actuación “en cuanto baje los 18 kilos que subí durante el embarazo”. Fuente: Agencia México