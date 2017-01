Issabela Camil no oculta su molesta por las declaraciones de Natália Subtil

Issabela Camil, quien es pareja de Sergio Mayer, no dudo en expresar la molestia que le causaron las declaraciones de Natália Subtil, madre de la hija de Sergio Mayer Mori, debido a que expresó que la familia Mayer la tiene en desamparo a ella y la bebé.

Camil comentó en entrevista para el programa Hoy, que se encuentra decepcionada de la actriz y modelo, debido a que Natália también fue arropada y bien recibida por su familia, quien se desvivió en atenciones para ella y la pequeña Mila.

“Decir que no la arropamos y no la queremos y no tenemos nada que ver con ella, me parece muy lamentable, muy triste, y además innecesario, y no entiendo por qué lo dice, no sé qué papel quiere jugar y realmente a mi si me molestó, porque entró al núcleo de mi familia, mi padre, mi papá no saben, bueno, divino con la niña, mi mamá igual, le dio atención, amor y cariño, y entonces estas cosas que dice, no me explicó”, confesó Camil.

Al respecto del papel de su esposo, quien está feliz con su papel de abuelo, Issabela expresó: “Sergio donde va le compra cosas, le manda regalos a la niña, viaja en el avión de mi papá, o sea, no me parece justo, y me parece lamentable, esa es la verdad y lo tengo que decir”.

Finalmente, Issabela Camil habló de la abuela Bárbara Mori y del papá, Sergio Mayer Mori. “Incluso del lado de Bárbara, todo mundo le ha dado mucho cariño. Sergio Junior es otra cosa, es otro camino, es aparte, y finalmente ella escogió al papá. Entonces, con el papá vienen consecuencias, entonces esa cosa de estoy sola siempre y nadie me (ayuda), ya es un cuento un poco, o sea no, desagradable, lamentable”. Fuente: Agencia México