Actores Marjorie de Souza y Julián Gil, listos para el nacimiento de su hijo

México, 25 Ene (Notimex).- A unos días de que nazca su hijo, el actor Julián Gil aseguró que tanto él como su pareja, la actriz Marjorie de Souza, se encuentran preparados para el momento, que tendrá lugar en México, país al que aman profundamente.

Matías es el primer hijo en común de la pareja de actores y es el segundo para el argentino Julián Gil, quien compartió que se encuentra muy emocionado y listo para cuando reciba la llamada del posible nacimiento.

“Tengo los teléfonos preparados y estoy alerta. Los doctores nos dijeron que el bebé viene con mucha salud. La maternidad de Marjorie ha sido muy hermosa y la ha disfrutado cada día”, apuntó el actor.

“Estamos contentos y ya quiero conocer a Matías, no importa que no me deje dormir, que tenga que cambiar pañales, todo eso me gusta y ya estoy ansioso”, comentó el actor a su paso por la alfombra roja de la cinta “El tamaño sí importa”, que protagonizan Vadhir Derbez y Ximena Ayala.

Señaló que su hija Nicolle, fruto de otra relación, es su cómplice y está de acuerdo en sus decisiones y más cuando lo ve tan feliz como en estos momentos, “ella vio toda mi relación con Marjorie, así que me apoya”.

Señaló que el bebé nacerá en México, debido a que se encuentran agradecidos con el país y con todo el cariño que han recibido, “es una dicha que pueda nacer en este país que queremos”.

Dijo que Juan Carlos, el hermano de Marjorie, será el padrino del pequeño, y en breve decidirán quién será la madrina.

Respecto a contraer matrimonio, Gil señaló que ya hay planes, pero prefieren esperar a que el bebé este más grande para que comparta con ellos este acontecimiento. “Me encantaría que fuera él quien nos diera la sortija, pero si Marjorie decide que sea antes todo se hará como dice, porque las mujeres mandan”.

Julián Gil se encuentra a la espera del estreno en Semana Santa de la cinta “Jesús de Nazareth”, dirigida por Rafael Lara.

“Durante la realización del personaje tuve la oportunidad de conocer más cosas de Jesús”, apuntó el actor, quien ha recobrado peso, luego de que tuvo que bajar varios kilos para esta personificación.