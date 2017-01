Sharon Osbourne: ‘A Piers Morgan le encanta llamar la atención’

La colaboradora televisiva Sharon Osbourne, esposa del roquero Ozzy Osbourne, no ha tardado en ofrecer su propia visión sobre los continuos ataques que el presentador británico Piers Morgan ha dedicado a todas aquellas.

celebridades que el sábado pasado se manifestaron en contra de Donald Trump a lo largo y ancho de todo el mundo, excusando de alguna forma su conducta al considerar que el único objetivo que se escondería bajo la incendiaria retórica del presentador residiría en su deseo de “llamar la atención” y convertirse en el centro del debate.

“Estoy segura que dijo todas esas cosas solo para conseguir una reacción por parte del público. Conozco a Piers muy bien y esto es lo que siempre ha hecho. Le encanta llamar la atención. Piers, eres un chico muy malo y sé que no te crees ni una palabra de lo que estás diciendo. Sé que no lo hace, es una persona que adora a las mujeres”, aseguró la estrella televisiva en el programa ‘The Talk’ al ofrecer su opinión sobre la batalla que en Twitter mantiene Morgan con varios rostros conocidos a cuenta de las reivindicaciones feministas sobre las que giraban las protestas del pasado fin de semana.

Al margen de su indisimulado apoyo al ya presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de las posiciones conservadoras que ha venido adoptando en relación con numerosos asuntos de corte social -principalmente aquellos que hacen referencia a la estética o al comportamiento de las mujeres a una edad determinada-, lo cierto es que Piers Morgan se ha destacado más estos días por el tono ofensivo y despectivo con el que se ha referido a aquellos famosos que se han opuesto abiertamente a sus postulados, así como por haber dejado caer la idea de que podría convocar él mismo una marcha de hombres para compensar el exceso de feminismo que, a su juicio, existe en el mundo.

“Solo porque yo no pienso que las marchas fueran algo maravilloso y no estuviera de acuerdo con la idea política tras ellas, Ewan McGregor -un actor que iba a venir para hablar de una película- ha decidido que ya no podía venir para hablarnos de dicha película, lo cual me parece una pena. Y además parece reforzar mi opinión de que a lo mejor los actores solo deberían limitarse a hablar sobre sus cintas, y no emocionarse tanto hablando de política, que no es su campo”, manifestó Piers Morgan ayer martes en el espacio matinal ‘Good Morning Britain’ para criticar la decisión del actor Ewan McGregor de cancelar una entrevista que tenía programada con él, para a continuación iniciar un cruce de reproches en Twitter con el actor escocés y otros rostros conocidos del mundo de la cultura.