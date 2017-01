David Bisbal afronta con ‘nerviosismo’ las coreografías de su nuevo videoclip

Aunque uno de los elementos más distintivos de la presencia escénica de David Bisbal, al menos en los inicios de su carrera, residía en los enérgicos movimientos de baile y en esos giros imposibles que realizaba, lo cierto es que desde que empezara a consolidarse como cantautor y optara por incluir más baladas en sus discos, han sido escasas las ocasiones en las que el almeriense se ha sometido a complejas coreografías para sus vídeos musicales.

Sin embargo, el popular artista parece estar dispuesto ahora a revertir la situación y hacer un guiño a sus orígenes musicales en el videoclip del que será su nuevo sencillo, ‘Fiebre’, un tema muy movido que le llevará a bailar con la misma intensidad que en los tiempos de ‘Bulería’ o ‘Corazón Latino’ pero que, después de tantos años sin practicar demasiado, le ha hecho afrontar la tarea con cierto “nerviosismo”.

“Mira, yo no sé ni lo que hemos preparado, la verdad. Además, hace mucho tiempo que no bailo en una canción. Y voy a bailar después de muchos años, así que estoy muy nervioso, imagínate. Así que si te animas y te vienes a bailar..”, reveló el intérprete durante una conversación telefónica con la famosa bloguera Patry Jordan -una de las protagonistas del mencionado vídeo- que él mismo ha compartido en su perfil de Twitter. “Además nosotros no paramos de hacer deporte tampoco”, aseguró a continuación para demostrar que, aunque sus dotes para la danza puedan estar algo oxidadas, está más que preparado para sobrellevar cualquier clase de reto físico.

Además de reclutar a la joven estrella de la esfera virtual para el rodaje de su nuevo trabajo audiovisual, el astro de la música revelaba recientemente que había puesto en marcha un concurso para seleccionar a uno de sus admiradores e invitarle a asistir a la grabación de la pieza.

“¿Quieres venir a la grabación de mi nuevo videoclip #Fiebre? Pues participa”, reza el mensaje con el que animó a todos los internautas a implicarse en un juego que consistía en ofrecer la respuesta más original a la pregunta: ‘¿Qué te provoca fiebre?’.