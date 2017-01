Marta Sánchez recuerda con emoción a Bimba Bosé desde Argentina

La cantante Marta Sánchez no ha podido ocultar en las redes sociales la profunda tristeza que la embarga desde que se hiciera pública la muerte de la modelo e intérprete Bimba Bosé, con quien la madrileña mantenía una estrecha relación reforzada sin duda por las diversas campañas de sensibilización que protagonizaron juntas en favor de la lucha contra el cáncer, hasta el punto de confesar abiertamente que la sobrina de Miguel Bosé permanece constantemente en su memoria desde su trágico fallecimiento.

“No me la puedo quitar de la cabeza, por algo será. Esa pena nuestra…”, escribió en su perfil de Instagram junto a una de las imágenes de la última sesión fotográfica de Bimba, en la que posaba mostrando orgullosa las secuelas físicas de la mastectomía a la que se sometió para tratar de librarse de la enfermedad.

La reina del pop español se encuentra todavía en Argentina tras ofrecer una triunfal actuación en el llamado festival de la pera de Buenos Aires, una estancia que no solo le está sirviendo para desconectar momentáneamente del vacío que siente ante la reciente desaparición de su amiga, sino también para atesorar la compañía de las otras muchas personas especiales con las que cuenta en su día a día.

“De cena en Buenos Aires con mi amado grupo. Qué gran ciudad tenéis en mi amada Argentina”, reza el título de otra imagen que la retrata luciendo una tímida sonrisa junto a una de sus acompañantes.

Este lunes, poco después de conocer que Bimba Bosé había perdido su larga lucha contra el cáncer y la posterior metástasis, Marta no tardó en rendirle homenaje con un emotivo y profundo texto que quiso compartir con todos sus seguidores y al que adjuntó una foto de las dos mujeres posando en la presentación de la última campaña solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer.

“La primera vez que vi a Bimba fue hace ya muchos años en casa de Nacho Cano. Me llamo la atención la planta y el poderío de una veinteañera que sabía lo que quería y desbordaba una fuerte personalidad. A lo largo del tiempo he podido conocer un poquito más a esta mujer que a nadie dejaba indiferente… valiente en todos los sentidos, en vivir, amar, luchar, crear, posar, hablar, caminar, en ser. Y ella era especial. Hoy me levanto en Patagonia, Argentina con los ojos llenos de lágrimas y muy pocas ganas de nada. Mi querida y admirada Bimba, se te va a echar mucho de menos. Una persona como tú es irrepetible. Gracias por tu luz y por tu autenticidad. Si tienes la oportunidad de conocer a Paz [su hermana menor, también víctima del cáncer] en donde estéis, dile que te cuide de mi parte y que te lleve al mejor parque de nubes desde donde mandes besos a tus dos preciosas cada día”.