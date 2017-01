Ewan McGregor cancela entrevista con Piers Morgan

El actor Ewan McGregor ha cancelado en el último momento su aparición hoy martes en el programa ‘Good Morning Britain’ como parte de la promoción de su última película -‘T2 Trainspotting’- en señal de rechazo a las declaraciones realizadas por el presentador del espacio televisivo, el controvertido Piers Morgan, en contra de las marchas organizadas el pasado sábado en varias ciudades alrededor del mundo para reclamar la protección de los derechos de las mujeres frente a algunas de las medidas que ya ha anunciado que tomará la nueva administración del presidente estadounidense Donald Trump.

En concreto, Piers Morgan se convirtió una vez más en el centro de la polémica al publicar un artículo a principios de esta semana en el tabloide británico Daily Mail en el que expresaba su intención de organizar otra serie de manifestaciones para protestar contra la emasculación “de mi género a manos de feministas rabiosas”.

La reacción de Ewan McGregor a estas desafortunadas palabras no tardó en llegar a través de la esfera virtual, donde publicó el siguiente mensaje: “Iba a acudir a ‘Good Morning Britain’, no me había dado cuenta de que @piersmorgan era el presentador. No voy a ir [a hablar] con él tras su comentarios sobre las Marchas por las Mujeres”.

Fiel al estilo poco respetuoso y verborreico que emplea en Twitter, donde acostumbra a opinar sobre lo humano y lo divino en el marco de temas tan diversos como la política o el mundo del entretenimiento, Morgan no dudó en contestar al protagonista de la nueva película del cineasta Danny Boyle para afearle su decisión.

“Siento mucho escuchar esto, @mcgregor_ewan. Deberías ser lo suficientemente persona como para permitir que los demás tengan opiniones políticas diferentes a las tuyas. Al fin y al cabo, eres solo un actor”, escribió Morgan en la sección de comentarios del tablón de Ewan McGregor, tras lo cual se dedicó a compartir una serie de tuits en su propio perfil virtual poniendo en entredicho la validez de la postura política del premiado actor.

“Un hombre de verdad habría venido a debatir conmigo [acerca del tema], en lugar de huir como un cobarde” o “Es un actor, no el maldito Dalai Lama”.

No contento con realizar esa serie de comentarios en las redes sociales, posteriormente el presentador británico aprovechó la plataforma que le proporcionaba el programa matutino para arremeter de nuevo contra el actor escocés afirmando que las estrellas de cine no deberían pronunciarse sobre la actualidad política en público.

“Solo porque yo no pienso que las marchas fueran algo maravilloso y no estuviera de acuerdo con la idea política tras ellas, Ewan McGregor -un actor que iba a venir para hablar de una película- ha decidido que ya no podía venir para hablarnos de dicha película, lo cual me parece una pena. Y además parece reforzar mi opinión de que a lo mejor los actores solo deberían limitarse a hablar sobre sus cintas, y no emocionarse tanto hablando de política, que no es su campo”, afirmó en antena.

Curiosamente, la propia copresentadora de Piers Morgan, la periodista Susanna Reid, se posicionó en contra de su compañero afirmando también frente a las cámaras: “En realidad, hay mucha gente a la que no le han gustado tus comentarios, incluida la mujer que se sienta a tu lado cada mañana”.

Posteriormente Susanna Reid se vio obligada a defenderse en Twitter frente al aluvión de comentarios que le recriminaban no haber reaccionado con más firmeza a las palabras de Morgan, a lo que respondió pacientemente a través de una serie de tuits antes de acabar fijando en la cabecera de su perfil uno que aseguraba: “Noticia de última hora: Puede que sea feminista, y una mujer fuerte, pero no soy una superheroína con poderes milagrosos”.

“Soy feminista. Las Marchas por las Mujeres = una manera poderosa de protestar contra los comentarios de Trump y arroja luz sobre problemas importantes. Pero el punto de vista de Piers Morgan lo comparten muchos otros”, aseguraba en otro de los mensajes con los que trataba de expresar su punto de vista.

Por su parte, Piers Morgan ya ha anunciado -no se sabe si en broma o en serio- que publicará un nuevo artículo sobre todo este asunto, pero no sin antes enviárselo a Ewan para que le dé su aprobación.