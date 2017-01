Salma Hayek habla sobre racismo en el Festival de Sundance

Hayek se encuentra en el Sundance Film Festival 2017 promocionando la nueva película que protagoniza, titulada ‘Beatriz at Dinner Salma’, en la que dijo busca demostrar que el odio y el racismo no se deben atacar con más violencia.

Esta declaración llega justo en el momento que la atmósfera en Estados Unidos está muy cargada desde que Donald Trump ha sido elegido como presidente del país, despertando debates sobre cuestiones como la raza o el feminismo y haciendo que la gente salga a la calle.

En entrevista para Vulture, la actriz mexicana explicó qué es lo que piensa cuando la gente habla de “tolerancia” en relación a las razas.

“Creo que es usar una palabra equivocada. ‘Tolerar’ es para algo que no es agradable. Y tú simplemente lo toleras porque tienes que hacerlo. Además, es algo que va en una sola dirección, porque nadie espera que los latinos o los afroamericanos tengan que ser tolerantes (respecto a los blancos). Por eso no me gusta la palabra, creo que envía el mensaje equivocado”, dijo.

“Creo que se trata de compasión, de unidad y de tener la humildad de saber que puedes aprender de cualquiera. Y que sólo puedes evolucionar como raza si estás dispuesto a escuchar y ver a todos los que tienes alrededor, a observar sin juzgar, pero con ganas de avanzar. Tratar entre todos de evolucionar la raza humana, juntos”, finalizó. Fuente: Agencia México

http://agencia-mexico.com/search.php?search=salma+hayek&match_type=all