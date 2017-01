Jaime Camil se declara un ‘feminista implacable’

A pesar de que en la pequeña pantalla Jaime Camil haya interpretado en varias ocasiones a galanes mujeriegos y sin escrúpulos, en la vida real no podría ser más diferente que los papeles que le lanzaron a la fama en el mundo de las telenovelas.

Con motivo de la celebración este sábado de las marchas organizadas en varias ciudades alrededor del mundo para protestar contra la nueva administración del presidente Donald Trump, el intérprete ha querido posicionarse una vez más como un feminista convencido y orgulloso de serlo, para apoyar así a todas las mujeres y hombres que han participado en las protestas.

“Vivo para mi familia, especialmente mi esposa e hija. Soy un feminista implacable, la marchas fueron una inspiración”, anunció el mexicano en su cuenta de Instagram, en un mensaje que quiso compartir tanto en inglés como en su español natal.

La importancia que otorga el actor de ‘Jane the Virgin’ a su necesidad de implicarse en su vida familiar y en la educación de sus dos retoños, Elena y Jaime, sin importar lo apretada que esté su agenda ha quedado patente en más de una ocasión durante sus entrevistas, en las que nunca ha dudado en hablar de cómo repartía la carga del cuidado de su hijo más pequeño con su mujer, Heidi Balvanera, en los primeros meses de vida del pequeño.

“Mi mujer y yo adoramos a nuestros hijos. Elena tiene cuatro años y mi hijo Jaime uno. Nos encanta ser padres, nos vuelve locos. A mí me gusta ‘ensuciarme las manos’, cambiar pañales. Me levanto en mitad de la noche para acompañar a mi mujer. Me encanta ser padre”, aseguraba el actor en una entrevista al portal Talk Nerdy with Us.