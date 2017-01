Eiza González y Paola Núñez marchan con las mujeres en Los Ángeles

La misoginia sigue latente . La MISOGINIA tiene que desaparecer. NO DIVIDIR CON PAREDES. Somos más fuertes juntos. Exijo RESPETO. MI CUERPO MI DECISIÓN. No SOY UN OBJETO SOY HUMANA *****Mysogyny is real. Mysogyny has to go. LETS NOT DIVIDE WITH WALLS WE ARE ALL ONE. I'm not an object I'm a human with a heart #MarchandoPorMisMujeresyLatinos #equalityforall #misogynykills #MexicanaInAmerica #MyBodyMyChoice #womensmarch

