El reparto de James Bond no sabe si Daniel Craig continuará en la franquicia

La actriz Naomie Harris, encargada de dar vida a Moneypenny, asegura que por el momento no hay planes para comenzar a buscar a otro James Bond o para rodar de nuevo con Craig.

Pese a que circulan un sinfín de rumores acerca de si Daniel Craig encarnará o no de nuevo a James Bond, incluyendo el de que la Metro-Goldwyn-Mayer le habría ofrecido un cheque en blanco con tal de que acepte rodar una última película, la realidad es que aún no hay nada claro acerca del futuro cinematográfico del agente 007.

De hecho, ni siquiera el propio elenco de actores parece saber si su compañero regresará a la franquicia, según jura y perjura Naomie Harris, que se ha encargado de dar vida a una versión mucho más guerrera de la secretaria Moneypenny en las dos últimas entregas.

“No lo sé, todo el mundo me pregunta lo mismo, y yo siempre respondo: ‘Chicos, no lo sé’. Nadie me cree, pero es la verdad, no tengo ni idea. Espero que Daniel vuelva, de veras. ¿Pero quién puede saberlo a estas alturas? Honestamente, creo que la única persona que tiene la respuesta es el propio Daniel”, asegura la actriz en una entrevista a Total Film.

A la guapa intérprete tampoco le consta que haya comenzado ya el casting para encontrar al nuevo actor que se enfunde el esmoquin del espía al servicio de su majestad.

“Adoro a Barbara Broccoli y a Stephanie Wenborn [productores de las cintas] y al equipo de Eon. Hace poco me encontré con ellos y les pregunté qué estaba pasando porque todo el mundo me interroga sobre lo mismo. Yo misma había comenzado a creerme todas las especulaciones, así que les pregunté: ‘¿Va a ser Tom Hiddleston el elegido? ¿Qué va a pasar?’. Pero ellos me respondieron muy serios: ‘Naomie, no hay nada en marcha’. Ahora mismo están haciendo otra película y me han dicho que se están centrando en eso”, explica.