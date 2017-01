Guillermo del Toro revela planes de realizar Hellboy 3

El director mexicano Guillermo del Toro empleó su cuenta en Twitter para realizar una encuesta, preguntando a sus seguidores si les gustaría una tercera entrega de la película ‘Hellboy’.

En una forma muy creativa, Del Toro preguntó a sus fans si quieren que Hellboy 3 sea una realidad. Las opciones, como no podrían ser de otra manera, son: “Si” o “Diablos, si”.

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours)

Hellboy III

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 18, 2017