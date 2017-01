El calvario de Gina Rodriguez al seguir una dieta detox

La actriz no está sobrellevando nada bien los ocho días de depuración a los que ha decidido someterse por el bien de su hígado.

Aunque la actriz Gina Rodriguez siempre se ha posicionado en contra de los cánones de belleza irrealistas del mundo del entretenimiento y de las dietas poco saludables que prometen resultados imposibles, ahora ella misma ha querido apuntarse a un régimen depurativo de ocho días para darle un descanso a su hígado y sentirse en plena forma, algo que le está costando más de lo que había previsto en un primer momento.

“Tercer día de mi dieta detox para limpiar el hígado y aún no he rajado a nadie ni me he llevado por delante ningún coche por culpa de un ataque de ira en la carretera, y tampoco me he saltado la limpieza. Pero desde luego esta es la mirada que le echo a todo aquel que me pregunta si quiero un trozo de pizza”, anunció la protagonista de ‘Jane the Virgin’ junto a un selfi en el que aparece con cara de pocos amigos.

“Cinco días más, gente, cinco días para conseguir un hígado más sano y un trozo de pizza”, añadió junto al hashtag #Cara Detox.

A lo largo de su vida, Gina se ha visto obligada a lidiar con pronunciados cambios de peso debido a la enfermedad de Hashimoto que padece, un trastorno autoinmune que provoca hipotiroidismo. Sin embargo, a base de esfuerzo ha conseguido sentirse orgullosa de su cuerpo para atreverse a ponerse las prendas que le vienen en gana.

“Según las normas de la sociedad, no tengo un cuerpo ‘perfecto’, y aun así yo siento que el mío lo es. Estoy convencida que puedo ponerme lo que quiera y tener un aspecto rompedor”, aseguró a People la intérprete. “No existe una única definición de belleza, por lo que nadie debería vivir según los estándares fijados por otra persona. Tú eres la primera que tiene que querer tu cuerpo, y nadie más”, remataba con convicción.