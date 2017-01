Alicia Machado envía mensaje antes de la toma de posesión de Trump

"Por medio de mis redes sociales puedo expresarme honestamente y sin ediciones malintencionadas a mis palabras. Quiero primeramente dejarle saber a mis fans, amigos, a las personas que me aprecian y quienes me valoran por encima de etiquetas, a los medios de comunicación serios e íntegros, que me encuentro tranquila y feliz rodeada de mucho amor honesto como pocas veces antes había estado, que me siento realizada como mujer el haber podido participar en un momento histórico para este gran país y sobre todo me siento en paz y con la satisfacción de haber podido dejar un granito de arena en la enorme travesía que aún nos falta a las mujeres para lograr la igualdad, el respeto a nuestros derechos y el fin de la violencia a el género. Sé que en este momento están muchos atentos a lo que publique y por esta razón decidí escribir, estén tranquilos mis detractores y a los que me siguen difamando por encima de la ley, estoy en mi mejor momento, repleta de la felicidad que me genera la verdad, la historia no se borra, la experiencia política que tuve me han dado una visión de la vida y de mi propia vida muy distinta, para bien y la de mis seres queridos, La Paz y la armonía en mi hogar la satisfacción de ver a mi hija orgullosa de su mamá que me esfuerzo cada día por darle un ejemplo de valentía, de amor propio y se que en el futuro mi lucha le ahorrará un camino doloroso como mujer y sus derechos, seguimos adelante, encontré otras formas más tranquilas de seguir como artista y como comunicadora para mi propio bien. Mañana "no pasa nada" no existe ni drama ni derrota, existe la satisfacción de haber hecho lo que mi corazón sentía que era lo correcto. Este es un país de libertades y seguirá siendo así, agradecida a Los Demócratas en general por su respeto y cariño, aprendí mucho más que lo que compartí, la fama es muy fácil de encontrar pero el reconocimiento y respeto se logra con esfuerzo y convicción, no soy una mujer de política pero si una luchadora por mis ideales y los de miles de personas que confían y siempre podrán confiar en mi. Gracias, seguiré creciendo como actriz, empresaria, Productora pero por sobre todo Como Mujer" los amo ! #godblessamerica

