Lena Dunham vuelve al hospital a causa de su endometriosis

20 enero 2017.- La actriz Lena Dunham (30) se vio obligada recientemente a acudir al hospital para solventar los “problemas de ovarios” que ha venido sufriendo en los últimos meses como consecuencia de la endometriosis -una condición que implica la aparición de tejido endometrial fuera del útero, en los ovarios o incluso en el intestino- que le fue diagnosticada recientemente, una noticia que ella misma se ha encargado de revelar públicamente y de la que no ha dudado en dar detalles a través de su podcast de radio.

“Esta ha sido mi cuarta visita a la sala de urgencias del hospital Lennox Hill (Nueva York) en tres meses y medio, y la tercera que está directamente ligada a mis problemas de ovarios: en una ocasión me fracturé el codo porque me resbalé y me caí, eso es cierto. En cualquier caso, creo que estoy pasando demasiado tiempo en ese centro”, aseguró la combativa intérprete antes de confesar abiertamente que sus dolores no han dejado de ganar intensidad.

“Cada vez me duele más y más. Empecé a tomar antibióticos y no me hicieron nada, y el dolor en la espalda y en la pelvis se ha vuelto verdaderamente insoportable. Así que estoy tratando de averiguar si tengo un quiste ovárico o cualquier otro tipo de anomalía en los ovarios como causante de este sufrimiento continuo que está consumiendo toda mi energía y mis ganas de vivir”, admitió con preocupación.

Lejos de resignarse ante el calvario que ha venido padeciendo, Lena asegura a sus oyentes que hará todo lo posible por detectar el foco del problema, así como por identificar métodos efectivos que puedan mitigar los fuertes dolores que ha venido sintiendo sin someterla por ello a indeseados efectos secundarios.

“Tengo claro que en primer lugar debo hacerme una ecografía transvaginal, si me hace sentir mejor, pues seguramente me servirá también para suavizar de alguna forma este suplicio. Por otro lado, la morfina es muy útil para echar el dolor fuera de tu cuerpo. El dolor desaparece y no es que se vea sustituido por falta de dolor, se reemplaza directamente por una falta de preocupación absoluta hacia lo que te ocurre”, reveló en su espacio radiofónico.