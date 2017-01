Nicole Kidman estaría ‘interesada’ en ser madre de acogida

La oscarizada actriz es madre de cuatro hijos, dos de ellos adoptados, pero no descarta la posibilidad de volver a expandir su familia junto a su marido, el cantante Keith Urban

La actriz Nicole Kidman puede presumir de formar parte de una familia tan numerosa como variada, ya que además de tener dos hijas con el cantante Keith Urban, las pequeñas Sunday Rose (8) y Faith (6), esta última, nacida a través de la gestación subrogada-, también es madre de dos hijos adoptivos, Isabella (24) y Conor (21), junto a su exmarido Tom Cruise.

Sin embargo, lejos de darse por satisfecha, ahora la intérprete ha dejado entrever que podría decantarse por la acogida para ampliar aún más su prole.

“Debo de ser una de las pocas personas en el mundo que ha experimentado distintas formas de adentrarse en la maternidad, pero he de decir que nunca he recurrido a una donante de óvulos para tener un niño y tampoco he sido madre de acogida, y estaría muy interesada en vivir esto último. Sí que es verdad que acogimos a un niño aborigen [australiano] cuando yo estaba en la escuela”, explicó la artista en el programa de radio ‘Women’s Hour’, de la cadena BBC 4.

Aunque no es la primera vez que se pronuncia sobre el estrecho vínculo que la une a todos sus retoños, la estrella de Hollywood ha aprovechado su última intervención pública para insistir en la idea de que, independientemente de la forma en que fueron concebidos, quiere a sus cuatro hijos por igual y siente el mismo orgullo por todos ellos.

“Evidentemente, solo puedo hablar por mí misma. Una vez que la relación con tus hijos está plenamente formada, esa conexión es inquebrantable y tu papel de madre se proyecta exactamente de la misma forma. Es como cuando has dado a luz y te dicen: ‘Rápido, coge a tu bebé, huele a tu bebé’. En ese preciso instante se desarrolla un vínculo inmediato y sabes en el fondo de tu corazón que harías cualquier cosa por protegerle”, se sinceró en la misma conversación.